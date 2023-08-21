صحة البصرة تكشف عن احصائية الطبابة العدلية خلال النصف الاول من 2023: 607 حالة وفاة

2023/08/21 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشفت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن احصائية الطبابة العدلية خلال النصف الاول من عام 2023.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قسم الطب العدلي في البصرة استقبل خلال النصف الاول من عام 2023، (607) حالة وفاة منها حالات الحروق بأنواعها وحالات الصعق الكهربائي والحوادث المرورية والسلاح الناري وحوادث السقوط والشنق و الغرق والمتفجرات والآلات القاطعة وحالات أخرى".

وأوضحت أن "شعبة المختبرات استقبلت (4886) قضية حيث استقبلت وحدة السيريولوجي 147 قضية شملت التحري عن البقع المنوية والبحث عن البقع الدموية وهرمون الحمل وفصيلة الدم كما استقبلت وحدة الباثولوجي (312) قضية".

وتابعت: "استقبلت وحدت المخدرات (3837) قضية مخدرات والمؤثرات العقلية، كما استقبلت اللجان المشكلة داخل القسم باستقبال (1018) قضية في مختلف القضايا منها فحص البكارة وفحص اللواطة وتقدير الاعمار والشدة الخارجية وتحديد الجنس وقابلية الزواج وفحص الاجهاض، وقد انجزت القضايا بنسبة 80 % وباقي القضايا قيد الإنجاز".

وأكد مدير الطبابة العدلية علي اياد بحسب البيان أن "العمل بالطرق القياسية والجودة العالية مع مراعات عامل الوقت في حسم القضايا و التنسيق مع الجهات التحقيقية لحسم القضايا، والتنسيق مستمر مع دائرة الطب العدلي بغداد لتدريب وتطوير ملاكتنا الطبية والادارية لتقديم".



