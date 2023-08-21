أمر وزاري يتعلق بمنح وقطع اجازة الـ 5 سنوات في التربية.. وثيقة

2023/08/21 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، قرارًا بتخويل صلاحيات للمدراء العامين في المديريات منح وقطع الاجازة الاعتيادية لمدة 5 سنوات.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، صادرة من وزارة التربية بتاريخ 20 آب الجاري، فأنه" استنادًا إلى موافقة الوزير بتاريخ 14 آب 2023، تقرر تخويل المدراء العامين في المديريات العامة كافة عدا إقليم كردستان، منح وقطع الاجازة الاعتيادية لمدة 5 سنوات براتب أسمي، والمنصوص عليها في قانون الموازنة المالية رقم 13 للسنوات (2023، 2024، 2025)".

وأصدرت وزارة المالية، الاربعاء (26 تموز 2023)، اعماما الى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة كافة بشأن ضوابط منح إجازة 5 سنوات براتب اسمي للموظفين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الدائرة القانونية في الوزارة، أصدرت اعماماً الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة توضح فيه الضوابط الخاصة بمنح اجازة الخمس سنوات براتب أسمي للموظفين".











