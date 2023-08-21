القضاء العراقي يوافق على الادلاء بالشهادة

2023/08/21 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطة القضائية العراقية أنها ستباشر باعتماد شهادة الشهود عن بعد وعبر وسائل الاتصال الإلكترونية "أون لاين" بغية تسريع إنجاز المحاكمات.

وفي كتاب رسمي صادر عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7 آب أغسطس 2023، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز اليوم الاثنين، قرر المجلس الموافقة على اعتماد الشهادة عن طريق الوسائل الإلكترونية "الاتصال الفيديوي" في محاكم استئناف محافظات نينوى، وبابل، وذي قار، والبصرة.

وبحسب الكتاب فإن الهدف من ذلك هو تسريع إجراءات المحاكم وإنجاز القضايا المعروضة عليها.