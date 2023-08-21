مجلس القضاء يوافق على اعتماد الشهادة عن طريق الوسائل الإلكترونية.. وثيقة

2023/08/21 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس القضاء الأعلى، الموافقة على اعتماد الشهادة عن طريق الوسائل الإلكترونية (الاتصال بالفيديو) ولمحاكم استئناف محافظات نينوى بابل ذي قار البصرة.

وطبقًا لوثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (21 آب 2023) فأنه" انسجامًا مع ضرورة مواكبة القضاء للتطور الإلكتروني وتوفير المعايير الدولية في إجراء المحاكم مما يساهم في سرعة حسم القضايا، قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 تموز 2023 الموافقة على (الإدلاء بالشهادة عن بعد عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية الفيديو كونفرانس)، على ان يتم البدء بعمل هذه التجربة في رئاسة محاكم استئناف كل من نينوى بابل ذي قار البصرة.



