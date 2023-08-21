محافظة بغداد تصدر توجيهاً للمتقدمين على التعيينات بصفة عقود

2023/08/21 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن ديوان محافظة بغداد، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، تمديد فترة مراجعة المتقدمين على تعيينات العقود وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لغاية يوم الخميس المقبل.

وذكر ديوان المحافظة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يدعو المتقدمين على تعيينات العقود وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ضمن القناة الخاصة (الشهداء من الدرجة الأولى، السجناء السياسيين، الأقليات) إلى مراجعة ديوان المحافظة في منطقة الصالحية مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة".

وأشار الى أن "الاختصاصات المطلوبة هي، هندسة مدني، هندسة كهرباء، هندسة حاسبات، علوم حاسبات، بكالوريوس قانون، بكالوريوس محاسبة، دبلوم ميكانيك، دبلوم اتصالات، دبلوم إدارة".

وحدد الديوان الوثائق المطلوبة حسب البيان، "البطاقة الموحدة أو الجنسية وشهادة الجنسية، هوية الزوج أو الزوجة والأطفال إن وجد، بطاقة السكن، وثيقة التخرج أو تأييد التخرج مذكور فيها المعدل، وثيقة رسمية تؤيد أن المتقدم من ذوي الشهداء (الدرجة الأولى) أو الأقليات والسجناء السياسيين".

وتابع أنه "سيتم إستقبال المتقدمين، بعد تمديد مدة المراجعة، لغاية يوم الخميس الموافق 24 / 8 / 2023 نهاية الدوام الرسمي"، مؤكداً أن "تلك الأسماء تأتي للتأكد من صحة معلومات المتقدمين".



