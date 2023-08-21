المركزي العراقي يصدر توجيهًا جديدًا يخص آلية بيع الدولار للمسافرين

2023/08/21 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



أصدر البنك المركزي العراقي، توجيها للمصارف المجازة وشركات الصرافة، بخصوص آلية بيع الدولار للمسافرين.



وجاء في وثيقة صادرة عن البنك المركزي بتاريخ 17 آب الجاري، واطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "سيتم إضافة تقنية التقاط الصور الفورية للزبون عند تسجيله على المنصة وعند إجراء عملية البيع النقدي في مرحلة رفع الوثائق لتسجيل المعاملات لغرض الاستخدام عند اجراء بيع الدولار للمسافرين وخلال فترة اقصاها اسبوع واحد".



