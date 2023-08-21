منتخب التجديف يعسكر في بلجيكا استعدادا للدورة الآسيوية

2023/08/21 | 11:35 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريقيم منتخبنا الوطني للتجديف معسكرا تدريبيا في بلجيكا، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي ستقام في الصين .وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة عبد السلام خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن" المعسكر سيستمر لأكثر من شهر بمشاركة ثلاثة لاعبين هم كل من محمد رياض وبكرة شهاب وعز الدين عبد السلام، تحت قيادة المدرب التونسي شكري ابن ميلاد" ، مبينا أن" ‏الفريق سيتوجه بعد المعسكر إلى صربيا للمشاركة في بطولة العالم للتجديف".وتابع خلف أن" الاتحاد الدولي وجه دعوة للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والتي ستقام في أوزبكستان خلال شهر تشرين الاول المقبل، وسيشارك في هذا المعسكر لاعب واحد ومدرب وسيتم اختيار اللاعب بعد إجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة قابلية اللاعبين على المشاركة في البطولة ".