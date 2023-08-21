مختص يفصل علاقة تذبذب سعر الصرف بمدى قوة الاقتصاد العراقي

2023/08/21 | 11:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ذكر الخبير الاقتصادي ياسر المتولي، الاثنين، أن الاقتصاد العراقي قوي ومتين، لكن تذبذب سعر الصرف سببه عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد.

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واضاف المتولي في مقال تحليلي تابعه "ناس" (21 اب 2023) ان "عامة الناس من غير المتخصصين بالاقتصاد والمال يعتقدون بأن معيار قوة اقتصاد بلد ما هو سعر صرف عملته أمام الدولار، أو أي عملة أو وسيلة أخرى، بينما يجمع أغلب خبراء الاقتصاد في العالم على عدم صحة هذه النظرية، وغالباً ما نواجه بسؤال؛ هل قيمة العملة تعبر عن قوة اقتصاد ذلك البلد؟".

ولفت المختص إلى أن "خبراء المال والاقتصاد متفقون على أن سعر الصرف لأي عملة هو عبارة عن رقم محاسبي جرى الاتفاق عليه بين البنوك المركزية العالمية ولا يعبر عن قوة اقتصاد البلد".

وضرب المتولي مثالا بالاقتصادين الاردني والسعودي بالقول":

بشأن الريال السعودي على سبيل المثال، يساوي (الدولار الواحد 3.75 ريال )الـ 100 دولار تساوي 375 ريالا)، أما العملة الأردنية (الدولار يساوي 70 قرشا، فكل 100 دولار تساوي 70 دينارا أردنيا".

السؤال هو؛ هل يعني هذا أن الاقتصاد الأردني أقوى من الاقتصاد السعودي؟

"بالطبع لا، لأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للأردن 50مليار دولار، بينما يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي قرابة ترليون دولار".

واكد المتولي: "من ذلك نستنتج أن سعر الصرف لا يعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد .وعليه فإن أسعار الصرف الثابتة هي قرار حكومي إداري بحت لا صلة له بمتانة الاقتصاد".

واضاف ايضا: "ولو تتبعنا تجارب دولية في معالجات حجم عملاتها فإن الأرجنتين وتركيا وإيطاليا قد عملت على حذف ستة أصفار من عملاتها، وهي معالجة لتنظيم تداول العملة وتقليل أحجامها في التعامل وهذا ما يثبت أن سعر الصرف هو رقم محاسبي ليس أكثر وبقرار حكومي".