المالية النيابية تستضيف مسؤولي البنك المركزي

2023/08/21 | 11:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تسعى اللجنة المالية في مجلس النواب لاستضافة مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخر توزيع مبالغ مبادرة السكن التي أطلقها العام الماضي.

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وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في حديث لصحيفة الرسمية تابعه "ناس": إن المصارف تأخرت كثيراً في إطلاق مبالغ المبادرة للمواطنين لشراء عقارات أو بناء قطع الأراضي التي يمتلكونها كجزء من حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق.

وأوضح الكرعاوي، أن "المبادرة ينتظرها الكثير من المواطنين ممن لا يملكون مبالغ كافية لبناء منازلهم"، مشيراً إلى أن "الكثير من المواطنين حصلوا على قروض من المصارف من دون فوائد بهدف شراء وحدات سكنية بضمنها الموجودة في المجمعات السكنية العمودية التي أنشئت مؤخراً".

وبين أن "مبالغ المنحة تقدم من قبل البنك المركزي إلى المصارف"، لافتا إلى أن "اللجنة ستستضيف محافظ البنك المركزي والمسؤولين فيه للاستفسار عن سبب تأخير إطلاق المبالغ إلى المصارف لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنحها للمواطنين".