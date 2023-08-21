النقل بصدد تفعيل ’الحجز الالكتروني’ نهاية العام الجاري

2023/08/21 | 11:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تعتزم وزارة النقل، تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لرحلات الخطوط الجوية العراقية نهاية العام الحالي.

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وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" الاثنين (21 آب 2023)، بأن "المسافر سيتمكن من الحجز الإلكتروني وعدم تحمل عناء الذهاب لمكاتب الخطوط للحجز داخل وخارج البلاد"، لافتا إلى أن "طائرة جديدة ستتسلمها شركة الخطوط الجوية العراقية خلال أيلول المقبل لتنضم إلى أسطولها الجوي، ونظيراتها الإحدى عشرة من طراز بوينغ وإيرباص".

وأوضح أن "الخطوط العراقية تمتاز بكونها الشركة الوحيدة عالميا التي لم تسجل عليها أي مشكلات بالجو، فضلا عن اضطلاعها بدور كبير في مجالات عدة، مثل نقل مرضى السرطان على سبيل المثال بتخفيض يصل لنحو 90 بالمئة وجرحى القوات المسلحة بنسبة تخفيض كبيرة كذلك، فضلا عن تخفيض تذاكر السفر لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 50 بالمئة، على الرغم من كون الشركة تعتمد على نظام التمويل الذاتي".

ولفت إلى أن "هذه التسهيلات لن يجدها الراكب في شركات طيران دول العالم، منوها بأن الناقل الوطني يتولى أيضا مهمة تسيير رحلات جوية لنقل جثامين العراقيين من الخارج بشكل مجاني".

وأضاف أنه "في حال حققت الخطوط العراقية الاستقرار المالي وارتفاع نسبة الإيرادات، فستعمل على تخفيض أجور تذاكر الرحلات التي يصفها البعض بالمرتفعة مقارنة مع بعض الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي، التي لا تقاس خدماتها بالخدمات المقدمة على متن الناقل الوطني، من حيث التضييف ووجبات الطعام والأمان، ناهيك عن أن جميع طائرات الخطوط العاملة هي من طرز حديثة، وقد دخلت للخدمة خلال العام الحالي 2023".

وأردف الصافي أن "الوزارة أطلقت من خلال منصة أور الإلكترونية، خدمة الأمتعة المفقودة التي تسمح للمسافر على متن الخطوط الجوية العراقية بمتابعة حالة أمتعته بسهولة ويسر".