كوبنهاغن تلعب على حافة المواجهة مع روسيا: 19 طائرة أف 16 ودعم آخر

تضع كوبنهاغن نفسها في مواجهة جدية مع روسيا، بمضيها في الدعم العسكري اللافت للجيش الأوكراني في الحرب الدائرة بين كييف وموسكو.

وكانت روسيا قد حذرت في أكثر من مناسبة من أن المساعدة العسكرية الدنماركية "المفرطة" والمستمرة لأوكرانيا، تزيد من خطر حدوث صدام مباشر مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

رغم ذلك، لم تعد حكومة ائتلاف يمين ويسار الوسط في الدنمارك تتردد في الإعلان عن حجم ما ستقدمه لأوكرانيا مع زيارة رئيس الأخيرة فولوديمير زيلينسكي إلى كوبنهاغن، في ظل تلقي وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن رسالة أميركية تمنح بلاده الضوء الأخضر لتقديم طائرات أف 16 الأميركية إلى كييف التي تواجه صعوبات جمة في هجومها المضاد لعدة عوامل أبرزها التفوق الجوي الروسي.

ويتعلق الأمر بنحو 19 طائرة أف 16، وهو ما فاجأ حتى متخصصين محليين ممن لم يكن في حسبانهم امتلاك ذلك العدد من الطائرات التي يمكن التخلي عنها لمصلحة أوكرانيا.

والأمر هنا يتعلق بانتقال الدنمارك منذ سنوات قليلة نحو استخدام طائرات أف 35 بدل أف 16 التي يتدرب 73 أوكرانياً على استخدامها، ما بين طيار وميكانيكي ومساعدين أرضيين. ومن المتوقع أن تستمر التدريبات حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

وفقط حين يستكمل الطيارون الأوكرانيون تدريباتهم سترسل طائرات الأف 16 إلى أوكرانيا.

وعبر زيلينسكي بعد استقباله من رئيسة الحكومة ميته فريدريكسن ووزراء الحكومة الدنماركية، أمس، في قاعدة سكريدستروب، عن الامتنان للجانب الدنماركي.

وبتأكيد "التبرع" بالطائرات يتعزز الاستنتاج بأن الدنمارك واحدة من أكثر الدول حماسة لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي المتواصل منذ نحو عام ونصف العام.

وإلى جانب تلك الطائرات قدمت كوبنهاغن 80 دبابة ليوبارد (إيه 51) و14 ليوبارد إيه 42 بالتعاون مع كل من ألمانيا وهولندا. أضف إلى ذلك 54 ناقلة جند مصفحة من طراز جي4، وأنظمة صواريخ ساحلية برية هاربون، مع كمية وفيرة من صواريخها، إلى جانب 19 نظاما مدفعيا من طراز قيصر، و407 من صواريخ ستينغر ورشاشات وذخائر و21 روبوتا للتخلص من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدنمارك من دعم أوكرانيا بالمال وعدد غير محدد من طائرات الاستطلاع بدون طيار (الدرونز)، حيث رفعت بعض الشركات الدنماركية مستوى إنتاجها لتلبية الاحتياجات الأوكرانية. تضاف إلى ذلك برامج للدفاع السيبراني وحصص الإعاشة الميدانية والملابس والأدوات الطبية، إضافة لاستقبال مشافيها الجرحى العسكريين الأوكرانيين.

هذا إلى جانب حصول الجيش الأوكراني على مستشفى متنقل يتسع لـ320 شخصا وحاويات معيشة ومولدات كهرباء.

وبالتعاون مع حلف الناتو تخصص كوبنهاغن حصة 65 مدربا دنماركيا لتدريب الأوكرانيين على مختلف الأمور العسكرية المتعلقة بمواجهة هجمات كيميائية وإشعاعية.

كل ذلك بحسب وزارة الدفاع الدنماركية التي تحاول أن تكون أكثر شفافية أمام الشارع الدنماركي المستمر بدعم توجه حكومته نحو تخصيص المزيد من الموازنات لدعم الجهود العسكرية والمالية لكييف.

أما طائرات أف 16 التي يجري بالفعل إعدادها منذ أسابيع لتكون جاهزة، وتشارك الدنمارك أصلا بتصنيعها عبر مكونات مهمة من خلال شركة تيرما العسكرية، فبعض أقدمها يعود إلى نحو 40 عاماً مضت، حين اشترت كوبنهاغن في العام 1975 نحو 58 منها. لكنها استمرت باقتناء النسخ الأحدث في الثمانينيات، إلى جانب أخرى غربية.

F-16s will instill fresh confidence and motivation in both warriors and ordinary citizens. They will produce fresh results for Ukraine and the rest of Europe.



I thank you once again, dear @MinPres Mark, @Statsmin Mette, your teams, and the peoples of the Netherlands and Denmark. pic.twitter.com/ffSdtMHkfI