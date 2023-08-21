حركة امتداد تقاطع انتخابات مجالس المحافظات

2023/08/21 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حركة امتداد، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في منتصف كانون الاول المقبل.

وذكرت الحركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "لن تشارك في انتخابات مجالس المحافظات في موعدها القادم بسبب تأخرها في انعقاد مؤتمرها العام الاول لانتخاب قيادة جديدة".

واضافت: "نتمنى الموفقية والنجاح للحركات الوطنية الناشئة المشاركة في الانتخابات".

وفي وقت سابق، حدد مجلس الوزراء يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.







