2023/08/21 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت حركة امتداد، يوم الاثنين، عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة في 18 كانون الأول 2023.

وذكرت الحركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار عدم المشاركة بالانتخابات، جاء بسبب تأخرها في انعقاد مؤتمرها العام الأول لانتخاب قيادة جديدة".

وكان ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أعلن أمس الأحد، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وذلك لما اعتبره "تضامناً مع مطالب الشعب العراقي"، عادا تلك المجالس بأنها "حلقة زائدة وبابا من ابواب الفساد".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد حدد يوم 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وسط مقاطعات كتل سياسية عدة، من بينها تيار الفراتين الذي يتزعمه السوداني.