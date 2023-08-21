الولايات المتحدة أكثر الدول استهلاكا للنفط.. والعراق الثالث عربياً

2023/08/21 | 12:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تزعمت الولايات المتحدة دول العالم الأكثر استهلاكا للنفط الخام عام 2022، وذلك بحسب أحدث إحصاء أصدرته شركة "ايني" النفطية الايطالية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على إحصاء "ايني"، الذي أظهر أن "الولايات المتحدة جاءت على رأس الدول في أكبر مستهلك للنفط في العالم للعام 2022، بمقدار 20.430 مليون برميل يوميا، تليها الصين بالمرتبة الثانية بمقدار 15.001 مليون برميل يوميا، تليها الهند بالمرتبة الثالثة بمقدار 5.145 ملايين برميل يوميا، فيما تأتي روسيا رابعا بمقدار 3.760 ملايين برميل يوميا، وتأتي السعودية خامسا على مستوى العالم بمقدار 3.717 ملايين برميل يوميا" .

وبين الإحصاء أن "اليابان جاءت بالمرتبة السادسة بمقدار 3.369 ملايين برميل يوميا، والبرازيل سابعا بمقدار 3.067 ملايين برميل يوميا، وتأتي كوريا الجنوبية بالمرتبة الثامنة بمقدار 2.582 مليون برميل يوميا، وكندا بالمرتبة التاسعة بمقدار 2.283 مليون برميل يوميا، وبالمرتبة العاشرة ألمانيا بمقدار 2.171 مليون برميل يوميا".

أما عربياً، وبحسب شركة "ايني"، فإن السعودية تأتي في مقدمة الدول الأكثر استهلاكا للنفط، ومن ثم الإمارات بالمرتبة الثانية بمقدار 1.102 مليون برميل يومياً، ويأتي العراق بالمركز الثالث بمقدار 829 ألف برميل يومياً، ومصر رابعا بمقدار 773 ألف برميل يومياً، وتأتي الجزائر خامسا بمقدار 480 الف برميل يوميا، فيما كانت اقل الدول العربية استهلاكا للنفط هي تونس بمقدار 61 الف برميل يوميا تليها البحرين 64 الف برميل يوميا".