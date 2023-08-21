‏ إقامة المؤتمر الفني لمباراتي منتخبنا الأولمبي وشقيقه السوداني

2023/08/21 | 12:30 - المصدر: واع

بغداد - واعأقام الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين في فندق كراند ملينيوم بالبصرة، المؤتمرَ الفني الخاص بمباراتي منتخبنا الأولمبي ونظيره السوداني التي تقامان في ملعب البصرة الدولي، الأولى اليوم الاثنين في الساعة السابعة مساء، والثانية يوم الجمعة (2023/8/25) في الساعة السادسة مساء.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، أن" الدخول سيكون مجاناً للجمهور، فيما ستكون التبديلات مفتوحةٌ للمنتخبين. أما المباراة الثانية فستقام في الساعة السادسة مساء".وأضاف " سيرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراة اليوم اللونَ الأبيض الكامل وحارس المرمى الأزرق، وفي المباراة الثانية الأخضر الكامل وحارس المرمى الأسود. أما المنتخبُ السوداني فسيرتدي في المباراة الأولى الأحمر الكامل وحارس مرماه الأخضر، وفي المباراة الثانية الأبيض الكامل وحارس المرمى الأزرق.وسيكون دخول الصحفيين والمصورين والإعلاميين من بوابة رقم 14".