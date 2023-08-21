2023/08/21 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، عبد الهادي الحسناوي، اليوم الإثنين، الحكومة بدعم الفلاحيين ودفع تعويضاتهم جراء الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم خلال الفترة الاخيرة. وقال الشيخ الحسناوي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “لجنة الزراعة تعمل جاهدة على دعم الفلاحين والنهوض بالواقع الزراعي في العراق، من خلال مطالبة الجهات المختصة بدفع […]

ظهرت المقالة الحسناوي يطالب الحكومة بدعم الفلاحين ودفع تعويضاتهم أولاً على ايرث نيوز.