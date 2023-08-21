الحكومة الاتحادية تركّب المئات من كاميرات المراقبة في كردستان

2023/08/21 | 12:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أمرت وزارة الداخلية العراقية بتركيب عدد من كاميرات المراقبة على امتداد 265 كيلومترا من الاراضي الحدودية من ديالى الى هورامان لمراقبة التجارة والتهريب.

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وقال مسؤول في حرس الحدود في تصريح لوكالة اميركية تابعه "ناس"، (21 آب 2023)، إن الكاميرات تتم مراقبتها يوميًا من قبل فريق خبراء من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.

وصرح العميد محمد حسين رئيس دائرة الاتصال في اللواء 21 من حرس الحدود ، لـ VOA بأن الكاميرات تم تركيبها بأمر من وزير الداخلية العراقي لمراقبة التجارة وحركة الأشخاص القادمين والمغادرين".

وقال "تم تركيب الكاميرات بطول 256 كيلومترا وستقوم الكاميرات بتسجيل الصور ومقاطع الفيديو وستقوم بدور جيد في الحد من التهريب".