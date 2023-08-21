تحليل: جملة أسباب تقف وراء إلحاح واشنطن على تطبيع إسرائيلي سعودي

2023/08/21 | 12:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ذكر مقال تحليلي للكاتبة الصحفية الاردنية لميس اندوني ان الجهود الأميركية تزداد لعقد صفقة بشأن تطبيع اسرائيلي سعودي، خصوصاً أن واشنطن تعتبر السعودية الجوهرة في عقد التطبيع، وأن كل الدول العربية ستتهاوى، وتنغمس وتتعمّق بالتطبيع بعد الرياض.

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وذكرت الكاتبة في المقال الذي تابعه "ناس"، (21 آب 2023)، ما تريده واشنطن هو انضمام قيادة الرياض للاتفاقيات الإبراهيمية التحالفية، أي قبول الادعاءات الإسرائيلية بحقهم على كل أرض فلسطين، تمهيداً لإنكار الحقوق الفلسطينية.

لذا تلفت لميس أندوني في “العربي الجديد” الى انه يجب التوقف هنا عند نقطتين: محاولات إدارة بايدن إقناع قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس بقبول المطالب السعودية المتمثلة ببدء برنامج نووي سلمي، وإمدادها بأسلحة، والزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع عنها في حال تعرّضها لخطر، تطور لافت.

واضافت: اما موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإيجابي من بعض المطالب السعودية فيهدف من وراءه مع واشنطن الى إبعاد السعودية عن إيران والصين، وبل وروسيا أيضاً, إضافة إلى غاية مشتركة هي إنقاذ إسرائيل من الانقسام الداخلي بشأن التعديلات القضائية. كما يمكن لنتنياهو ان يستفيد من اتفاق تطبيع مع السعودية، ولو جزئياً، حتى يعلن انتصاره على خصومه السياسيين في إسرائيل ومعارضيه من اليهود الأميركيين.