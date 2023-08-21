زيدان والسفير الجزائري يبحثان قضايا المحكومين الجزائريين والمودعين بدائرة الإصلاح

2023/08/21 | 12:40 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير الجزائري في بغداد جهاد الدين بلكاس، قضايا المحكومين الجزائريين والمودعين في دائرة الإصلاح العراقية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الإعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أستقبل السفير الجزائري في بغداد جهاد الدين بلكاس".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا قضايا المحكومين الجزائريين والمودعين في دائرة الإصلاح العراقية".