القبض على خمسة دواعش في نينوى.. ويعترفون: نتلقى الأموال للانتماء

2023/08/21 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الامني



*وكالة الاستخبارات في نينوى تطيح بخمسة ارهابيين كانوا ينتمون الى مايسمى بولاية نينوى*

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نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة نينوى عملية نوعية تضمنت ملاحقة ماتبقى من فلول داعش ضمن المحافظة.

وجاءت العملية بناء على معلومات استخبارية قدمها المواطنين الى مفارز وكالة الاستخبارات التي تمكنت من القاء القبض على ( خمس ) إرهابيين مطلوبين ومن خلال تدقيق بيانات المطلوبين تاشرت لدينا وثائق تشير الى انتمائهم الى مايسمى بولاية نينوى ويعملون ضمن ( فرقة البيلاوي وفرقة الفرقان و خالد ابن الوليد و النفطية مركز ركاز نينوى وديوان الجند) .

ومن خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا انهم كانوا يتقاضون اموالا لقاء انتمائهم الى العصابات الإرهابية.

دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل .