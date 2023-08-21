منسق المنتخب الوطني يعلن موعد سفر أسود الرافدين إلى تايلند

2023/08/21 | 13:20 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريبدأ منتخبنا الوطني نهاية الأسبوع الحالي أولى وحداته التدريبية قبل التوجه الى تايلند للمُشاركةَ في منافسات بُطولةِ كأس ملك تايلاند في نُسختها الـ 49.وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن" وفد المنتخب الوطني سيسافر من بغداد الى مدينة شانغ ماي التايلندية، في الثالث من ايلول المقبل، على أن يلتحق باقي اللاعبين المحترفين بصفوف المنتخب كل من دولته في نفس التاريخ ، ومن المفترض أن يتواجد الوفد بشكل كامل في الرابع من أيلول تحضيرا لمواجهة منتخب الهند في السابع من الشهر ذاته ".وأضاف عماد، أن" ‏من المؤمل إقامة معسكر تدريبي داخلي لأسود الرافدين في بغداد يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي يشمل اللاعبين المحليين " ، مبينا أن " التدريبات ستركز على الجانب البدني باعتبار أن أكثر اللاعبين متوقفون عن التدريبات وأغلب الأندية لم تباشر تدريباتها حتى الآن".