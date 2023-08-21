أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

2023/08/21 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، انخفاضا طفيفا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد شهدت انخفاضا ببيع وشراء الدولار، حيث بلغ بيع 100 دولار أمريكي 153.200 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء لكل 100 دولار امريكي 151.200 دينار عراقي.

وتشهد الاسواق المحلية حالة من الارتباك والهلع، إثر المتابعات المستمرة من قبل الأمن الاقتصادي ومفتشي البنك المركزي ضد المتلاعبين والمضاربين.