العثور على زائرة إيرانية فارقت الحياة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الكوفة

2023/08/21 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، بالعثور على زائرة إيرانية فارقت الحياة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في محافظة النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "زائرة إيرانية فارقت الحياة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الكوفة بمحافظة النجف الاشرف".

ويشهد العراق دخول الزوار باعداد كبيرة من مختلف البلدان والجنسيات بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).







