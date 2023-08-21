محكمة جنايات الرصافة: الاعدام بحق احد تجار المخدرات

2023/08/21 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، حكما بالاعدام بحق احد تجار المخدرات عن جريمة زراعة نباتات الماريجوانا المخدرة في منزله.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المتهم كان يقوم بزراعة المخدرات في سطح داره لغرض الاتجار بها، كما ضبطت بحوزته (750) غرام من مادة الحشيشة و(900) غرام من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 27 / ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



