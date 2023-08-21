مؤسسة اقتصادية: على الحكومة ترك متابعة الدولار في السوق الموازي

2023/08/21 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي اليوم الاثنين، الحكومة الى ترك متابعة اسعار الدولار في السوق الموازي. وقال العبيدي لوكالة ايرث نيوز، انه “على الدولة ان تقوم بالسيطرة على اسعار نسب التضخم ومختلف المواد والسلع وليس على سعر صرف الدولار في السوق الموازي. واضاف ان “المواطن العراقي بالنهاية ما يهمه […]

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