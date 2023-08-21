2023/08/21 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

بيان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بياناً حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن تكليف مدير عام تربية الانبار الدكتور محمد صالح محمد حسين رغم وجود عدد من الشكاوى ضده، مؤكداً ان الوزارة شكلت لجان مختصة بتكليف المؤهلين للمناصب بعد تدقيق سيرهم الذاتية، وانها حريصة على اتباع السياقات القانونية والإدارية في عملية الاختيار […]

ظهرت المقالة ردا على الاتهامات.. التربية توضح بخصوص تكليف مدير عام تربية الأنبار أولاً على ايرث نيوز.