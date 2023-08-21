2023/08/21 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الأمن فی اقلیم كردستان، اليوم الاثنين، ضبط 6 كيلوغرامات من المخدرات. وأضافت الوكالة في بيان أن “مديرية امن رابرين (مركز قضاء رانية) اعتقلت بالتنسيق مع مديرية امن السليمانية خمسة من تجار ومتعاطي المخدرات”. وبحسب الوكالة تم “ضبط واعتقال خمسة من تجار المخدرات المشتبه بهم وضبطت 6000 غرام من المخدرات في مدينة السليمانية وادارة رابرين […]

ظهرت المقالة “6 كيلوغرامات بحوزتهم”.. اعتقال تجار ومروجي مخدرات في الإقليم أولاً على ايرث نيوز.