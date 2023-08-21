الدفاع المدني تخمد حريقاً بإحدى كليات جامعة بغداد بمنطقة الجادرية

2023/08/21 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين (21 آب 2023) حادث حريق اندلع داخل مخزن للقرطاسية في كلية الإعلام داخل جامعة بغداد بمنطقة الجادرية.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته "بغداد اليوم"، ان" فرقها استنفرت عجلة الإطفاء المرابطة قرب بوابة جامعة بغداد لتحكم سيطرتها الكاملة خلال دقائق من اندلاع الحريق في المخزن المحترق والذي حال دون اتساع النيران إلى مرافق الكلية، وتم منع أن يسفر الحادث بوقوع إصابات بشرية".

وتابع البيان، انه" على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق حسب السياقات القانونية.







