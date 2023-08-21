حريق بكلية العلوم في جامعة بغداد.. صور

2023/08/21 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الدفاع المدني، يوم الاثنين، إخماد حريق اندلع بكلية العلوم جامعة بغداد بمنطقة الجادرية.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل مخزن للقرطاسية في كلية العلوم داخل جامعة بغداد بمنطقة الجادرية في بغداد ظهر اليوم.

وبينت أن فرقها وحركة عجلة الإطفاء المرابطة قرب بوابة جامعة بغداد استنفرت لتحكم سيطرتها الكاملة خلال دقائق من اندلاع الحريق في المخزن المحترق والذي حال دون اتساع النيران إلى مرافق الكلية ومنع أن يسفر الحادث بوقوع إصابات بشرية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق حسب السياقات القانونية.