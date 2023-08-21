’برأته من الاتهامات’.. التربية توضح بخصوص تكليف مدير تربية الأنبار

2023/08/21 | 14:16 - المصدر: ناس نيوز

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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بياناً حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن تكليف مدير عام تربية الانبار الدكتور محمد صالح محمد حسين رغم وجود عدد من الشكاوى ضده، مؤكداً ان الوزارة شكلت لجان مختصة بتكليف المؤهلين للمناصب بعد تدقيق سيرهم الذاتية، وانها حريصة على اتباع السياقات القانونية والإدارية في عملية الاختيار .

وبصدد الشكوى الواردة، نود التوضيح بأنه تم تشكيل لجنة تحقيقية وزارية واخرى من قبل مكتب المفتش العام في وقت سابق للتأكد من حقيقة الاتهام وتبين عدم صحة الادعاءات ولا توجد اية خروقات تذكر واوصت اللجان حينها بغلق التحقيق.