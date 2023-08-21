إقليم كردستان.. اعتقال 5 من التجار ومتعاطي المخدرات

2023/08/21 | 14:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وكالة الأمن فی اقلیم كردستان، الاثنين، ضبط 6 كيلوغرامات من المخدرات.

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وأضافت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 آب 2023)، أن "مديرية امن رابرين (مركز قضاء رانية) اعتقلت بالتنسيق مع مديرية امن السليمانية خمسة من تجار ومتعاطي المخدرات".

وبحسب الوكالة تم "ضبط واعتقال خمسة من تجار المخدرات المشتبه بهم وضبطت 6000 غرام من المخدرات في مدينة السليمانية وادارة رابرين بتاريخ 19/8/2 انواع الماريجوانا والكريستال".

وأشارت إلى أن "المتهمين من مواليد 1969، 1983، 1985، 1994، 1996 وتم اعتقالهم بموجب المواد 25 و 26 و 30 من قانون العقوبات".