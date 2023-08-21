اليوم.. وطني الطائرة يلاقي نظيره الإيراني ببطولة آسيا

2023/08/21 | 15:20 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الطائرة في الساعة السادسة و45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، لقاءه الثاني ضمن مجموعته الأولى في بطولة آسيا بنسختها الـ 22 أمام نظيره منتخب إيران.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة عباس هندي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" مباراة اليوم لا تخلو من الصعوبة كون المنافس يعد من اقوى الفرق على الصعيد القاري وعادة ما يكون ضمن منتخبات النخبة فضلا عن أن المباراة تقام في أرضه وبين جمهوره".

وأضاف هندي، أن" منتخبنا قد ضمن تأهله للمرحلة الثانية من بطولة آسيا بعد فوزه الصعب على هونغ كونغ وهذا ما أضاف دافعا معنويا لدى اللاعبين وإصرارا على تقديم مباراة تليق بالفريق ، وهذا ما يعول عليه الجهاز الفني في تخطي عقبة الخصم وتكملة مشواره في المنافسة على اللقب "، مبينا أن" المدرب حدد أخطاء اللاعبين في المباراة السابقة ووضع الخطة المناسبة للخروج بنتيجة طيبة ".