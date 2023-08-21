فرنسا تنعى وفاة ثاني جنودها في العراق خلال ايام

2023/08/21 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الاثنين، وفاة جندي فرنسي بعد اصابته بجروح اثناء تدريب القوات العراقية، وذلك في ثاني حادث وفاة خلال ايام.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الجندي ( نيكولا لاتورت) توفي متأثرا بجروح اصيب بها اثناء تدريب القوات العراقية"، مبينا أن "إصابته كانت بليغة ونقل على طريق مروحية الى مدينة اربيل و توفي هناك".

وقالت الحكومة الفرنسية، إن جنديا فرنسيا في مهمة تدريبية بالعراق توفي (يوم أمس الأحد).

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر "فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه".

وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن الوفاة حدثت (يوم الأحد). وأضاف أن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب".

وفي الثامن عشر من آب الجاري، قضى عسكري فرنسي اثر حادث سير في العراق حيث "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية"، وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون.وحينها اصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برقية تعزية بوفاة الجندي الفرنسي، وأكد أن الشعب الكوردستاني ينظر بتقدير الى دعم ومساعدة القوات العسكرية الفرنسية في إطار التحالف الدولي ضد داعش الذي يقدم الدعم والمساندة للعراق وإقليم كوردستان من اجل القضاء التام على الإرهاب.