جدول مواعيد مباريات أسود الرافدين في كأس آسيا 2023

2023/08/21 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، جدولَ مواعيد المباريات الرسميّة لنهائياتِ كأس آسيا 2023 في قطر للفترة من 12 كانون الثاني (يناير) لغاية 10 شباط (فبراير) من العام المقبل.

وأوضح المنسقُ الإعلامي للمنتخب الوطنيّ محمد عماد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاتحادَ الآسيوي لكرةِ القدم أعلن جدولَ مواعيد المباريات الرسميّة لنهائياتِ كأس آسيا 2023 في قطر للفترة من 12 كانون الثاني (يناير) لغاية 10 شباط (فبراير) من العام المقبل".

وأضاف أن "منتخبنا الوطنيّ يلعب في المجموعة D والموضحة في جدول المباريات باللون الأخضر والتي تضم منتخباتَ (اليابان، فيتنام واندونيسيا)، حيث يخوض المنتخبُ الوطني أولى مبارياته ضد منتخب اندونيسيا في الساعة 17:30 من يوم الاثنين الموافق (15/01) في ملعب علي بن محمد بسعة (45,032)، وهي المباراة التاسعة ضمن لائحةِ البطولة، بينما يخوض لقاءه الثاني ضد اليابان في الساعة 14:30 من يوم الجمعة الموافق (19/01)، ويحتضنها ملعب المدينة التعليميّة بسعة (44,667) تسلسل المباراة 18، بينما تكون آخر مباراة في المجموعة ضد فيتنام في الساعة 14:30 يوم الأربعاء الموافق (24/01) في ملعب جاسم بن حمد بسعة (13,030) وهي بتسلسل 31 ضمن لائحةِ مباريات البطولة".

واشار الى أن "ملعبَ لوسيل سيحتضن المباراةَ الافتتاحيّة للبطولة يوم (12/01) بين منتخبي قطر ولبنان تسلسل مباراة رقم 1، وسيكون الملعب نفسه مسرحاً للمباراةِ النهائية تسلسل مباراة 51 في العاشر من شباط".

وفي ذات السياق، لفت عماد الى أن "الاتحاد الآسيويّ اعتمد الكرةَ التي ستخوض فيها المنتخبات المتبارية منافساتَ كأس آسيا والتي سميت فورتيكس VORTEXAC23 ، وسيتم تسليم كل اتحاد مشارك في البطولةِ (50) كرةً يتسلم (20) منها قبل حلول 12 تشرين الأول ( أكتوبر )، بينما تتسلم المنتخبات الـ30 كرة المتبقية مع مواعيد الوصول إلى قطر للمشاركةِ في منافساتِ كأس آسيا".







