الاتحاد الآسيوي يختار

2023/08/21 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، أن المباراة الافتتاحية في البطولة، إلى جانب المباراة النهائية سوف تقامان على استاد لوسيل.

وسوف يستضيف استاد لوسيل (بدلاً من استاد البيت) المباراة الافتتاحية في كأس آسيا قطر 2023، والتي تجمع بين منتخب الدولة المضيفة قطر ومنتخب لبنان، ضمن المجموعة الأولى، يوم 12 كانون الثاني/يناير 2024، وتم تعديل موعد انطلاق المباراة إلى الساعة 7:00 مساء.

كما سيستضيف استاد لوسيل المونديالي الشهير، المباراة النهائية لكأس آسيا، يوم السبت 10 شباط/فبراير 2024، عند الساعة 6:00 مساء.

وكان ستاد لوسيل استضاف نهاية العام الماضي المباراة النهائية في كأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

كما تم تغيير موعد مباراة قطر وطاجيكستان إلى الخامسة والنصف يوم الـ17 من يناير بدلاً من الثامنة والنصف.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 جاسم عبد العزيز الجاسم "يسرنا استضافة البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على أرض قطر، ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستكون الأفضل تنظيمياً حتى الآن".

وأضاف: "سيشهد جدول المباريات عدداً من المنافسات الرائعة التي تتصاعد فيها أجواء الحماسة والإثارة بين عدد من أشهر المنتخبات في آسيا".

وتحتضن منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، ستة استادات مونديالية إلى جانب لوسيل هي: البيت (الخور)، الجنوب (الوكرة)، الثمامة، أحمد بن علي (الريان)، المدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

وتقام النهائيات بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية، بعد النسخة الماضية في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، عندما توج المنتخب القطري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على اليابان 3-1.

وبفضل تقارب المسافات سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة واحدة خلال اليوم.

وستكون قطر أول دولة مضيفة للنهائيات ثلاث مرات بعد عامي 1988 و2011.

كان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2023، قبل ان تعتذر الصين العام الماضي بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة فيروس كورونا.



