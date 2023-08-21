وفاة نزيل في سجن التاجي المركزي و’العدل’ توجه بتشكيل لجنة تحقيقية

2023/08/21 | 15:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أصدرت دائرة الاصلاح العراقية، الاثنين، توضيحاً بشأن وفاة نزيل في سجن التاجي المركزي.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2023)، أن "بعض وسائل الاعلام تناقلت مقطع فيديو ادعت فيه بأن نزيلا في سجن التاجي المركزي توفي بعد تعرضه للتعذيب"، مبينة انه "في الوقت الذي نواسي ذوي الفقيد ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، نود ان نبين ان النزيل الموما اليه والذي ظهر بالفيديو كان يعاني من مرض مناعي نادر، وقد ارسل مرات عديدة للمستشفيات لغرض تلقي العلاج وفقا للتقارير الطبية والاحالات المرفقة مع هذا البيان".

وأضافت أن "الكوادر الطبية التابعة الى وزارة الصحة ابدت جهدا استثنائيا في سبيل علاج النزيل لغرض تحسين حالته الصحية واستجابته للعلاج".

وأكدت وزارة العدل وفقاً للبيان، أنها "تقف ضد اي ممارسة تتعارض مع حقوق الانسان للنزلاء"، منوهة أن "الوفاة لم تكن نتيجة التعذيب مطلقا، وان هذه الوزارة تقف في وجه اي انتهاكات ضد النزلاء".

ووجه وزير العدل خالد شواني "بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الموضوع"، مشدداً أن "الوزارة لن تتهاون بحق من يثبت تقصيره".