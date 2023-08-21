العدل تصدر توضيحاً بشأن وفاة نزيل جراء التعذيب في سجن التاجي

2023/08/21 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة العدل، اليوم الاثنين (21 آب 2023) توضيحاً بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص وفاة نزيل جراء التعذيب في سجن التاجي المركزي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض وسائل الاعلام تناقلت مقطع فيديو ادعت فيه بأن نزيلا في سجن التاجي المركزي توفي بعد تعرضه للتعذيب"، مشيرةً الى أن "دائرة الاصلاح العراقية تواسي ذوي الفقيد وتسأل الله أن يسكنه فسيح جناته".

وأضافت أن "النزيل المومأ اليه والذي ظهر بالفيديو كان يعاني من مرض مناعي نادر، وقد ارسل مرات عديدة للمستشفيات لغرض تلقي العلاج وفقا للتقارير الطبية والاحالات المرفقة مع البيان"، موضحةً أن "الكوادر الطبية التابعة الى وزارة الصحة أبدت جهدا استثنائيا في سبيل علاج النزيل لغرض تحسين حالته الصحية واستجابته للعلاج."

وتابعت الوزارة حسب البيان أنها "تقف ضد أي ممارسة تتعارض مع حقوق الانسان للنزلاء"، مؤكدة إن "الوفاة لم تكن نتيجة التعذيب مطلقا وأنها تقف في وجه أي انتهاكات ضد النزلاء".

وأشارت الى ان "الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الموضوع، مشددا "على ان الوزارة لن تتهاون بحق من يثبت تقصيره".



