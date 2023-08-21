بالوثيقة.. أمانة بغداد توجه باحتساب خدمة العقد والاجر اليومي لأغراض العلاوة والترفيع

2023/08/21 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت أمانة بغداد، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، باحتساب خدمة العقد والاجر اليومي لأغراض العلاوة والترفيع عند التثبيت على الملاك الدائم.

وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنها "وجهت باحتساب خدمة العقد والاجر خدمة لأغراض العلاوة والترفيع عن التثبيت على الملاك الدائم".

وأوضحت أن "احتسابها جاء لكافة الأغراض ومن ضمنها التقاعد فتحتسب بعد التوقيفات التقاعدية بشكل دفعات او دفعة واحدة لصالح صندوق التقاعد قبل أو اثناء الاحالة للتقاعد مع سريان النص المذكور على خدمة الأجر اليومي المضافة للسنوات السابقة".

أدناه نص الوثيقة:







