2023/08/21 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قد يُدرج يوليو 2023 في التاريخ البشري على أنه اللحظة التي أدركت فيها البشرية أخيرًا العواقب المروعة لإدماننا على الوقود الأحفوري. وبينما نستعد للعيش في عالم يتسم بالسخونة مع تزايد الظواهر الجوية الشديدة، قد يكون الوقت قد حان للنظر في التكيفات مثل العيش تحت الأرض، حيث يمكن أن تظل درجات الحرارة أكثر استقرارا […]

ظهرت المقالة هل يمكن للبشر العيش تحت الأرض طلباً للنجاة من تغير المناخ؟ أولاً على ايرث نيوز.