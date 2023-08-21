2023/08/21 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، السيد توم توغندهات والوفد المرافق له. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب، وكذلك في مجال مكافحة الفساد. وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بدعم المملكة المتحدة للعراق […]

ظهرت المقالة بريطانيا تبدي استعدادها لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة أولاً على ايرث نيوز.