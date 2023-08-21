2023/08/21 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي، تجديد تعاقده مع المدرب احمد صلاح لموسم إضافي. وذكر النادي في بيان مقتضب أن “إدارة الشرطة تجدد الثقة بأحمد صلاح على رأس الهرم التدريبي”. وتولى المدرب أحمد صلاح ومساعده حسين عبد الواحد، مهمة تدريب الشرطة بعد إنهاء عقد المدرب المصري مؤمن سليمان بالتراضي في 19 آذار الماضي. وقاد صلاح […]

ظهرت المقالة رسمياً.. إدارة الشرطة تجدد الثقة بأحمد صلاح على رأس الهرم التدريبي أولاً على ايرث نيوز.