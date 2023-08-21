أسعار الغاز الأوروبي تصعد مع تجدد مخاوف إضراب أستراليا

2023/08/21 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بقوة مع تجدد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات، مع استعداد عمال مشروع تصدير رئيسي في أستراليا للإضراب، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات بشأن الأجور، ستعقد الأربعاء. قد تؤثر الاضطرابات في أستراليا على 10 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتأتي في الوقت الذي […]

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