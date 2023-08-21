2023/08/21 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، احالة مشروع مربع المدينة الكبير بقضاء سوق الشيوخ الى احدى الشركات للمباشرة بالتنفيذ ضمن خطة الـ ١٦٠ مشروع خدمي للوحدات الادارية في ذي قار، وبكلفة بلغت 12 مليار .وقال المحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز إن “المشروع يعد من اهم مشاريع المحافظة لعام ٢٠٢٣ […]

ظهرت المقالة ذي قار تحيل مشروع خدمي كبير بقيمة 12 مليار دينار للشركات المنفذة أولاً على ايرث نيوز.