2023/08/21 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توغندهات والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب، وكذلك في مجال مكافحة الفساد. وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان تلقته ايرث نيوز […]

ظهرت المقالة جملة من الملفات بحثها السوداني مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني أولاً على ايرث نيوز.