اخبار العراق الان

2023/08/21 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة، اليوم الاثنين، تجديد الثقة بمدرب فريقها الكروي احمد صلاح لقيادة الفريق بدوري المحترفين للموسم الكروي الجديد، فيما بينت انها ستدعم المدرب الشاب في تعزيز الفريق لتكرار الانجازات.

وقال مدير المدير المكتب الإعلامي للنادي حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز ان "الادارة قررت تجديد عقد المدرب احمد صلاح ليكون على رأس الهرم التدريبي لفريق النادي للموسم المقبل 2023-2024".

واضاف ان "الادارة جددت للمدرب كونه قاد الفريق بشكل جيد في الموسم الماضي وتمكن من حصوله مع الفريق على لقب الدوري الممتاز بجدارة".

واشار الى ان "الإدارة ستدعم المشوار التدريبي للمدرب الشاب وستناقش معه منهاجه لإعداد الفريق استعدادا للموسم الكروي المقبل".

وكان فريق نادي الشرطة العراقي، تأهل الى نصف نهائي البطولة العربية (بطولة الملك سلمان للأندية العربية الابطال) بفوزه على السد بأربعة اهداف مقابل هدفين لكنه اخفق بالتأهل للمباراة الختامية.

وتوج الشرطة بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز بقيادة احمد صلاح للموسم 2022-2023 برصيد 82 نقطة.