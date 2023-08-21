النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية سوق الشيوخ نظم معاملات صرف

2023/08/21 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، ضبط مسؤول في احدى دوائر البلدية في محافظة ذي قار، على خلفية قيامه بتنظيم معاملات صرف وهمية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، قام بضبط مسؤول شعبة الحدائق في بلدية سوق الشيوخ، لتنظيمه معاملات وهمية وتحرير وصولات مزورة وصرف معاملات صيانة حدائق بموجبها"، لافتة الى "اشتراكه في عدة لجان في البلدية".

واضافت، انه "بعد اجراء التحري والتفتيش في دار المتهم التي انتقل اليها الفريق تم ضبط المبرزات الجرمية وكل ما له مساس بالجريمة"، ميبنةً انه "تم ضبط عدد من دفاتر الوصولات الفارغة تعود لعدد من المحلات والمكاتب والورش، فضلا عن نسخ مصورة من معاملات الصرف".

واوضحت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية وعرضها رفقة المتهم والمبرزات الجرمية المضبوطة امام انظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".



