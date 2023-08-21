مركزها العراق وتمتد لـ 6 دول مجاورة.. موجة حارة قادمة تتجاوز الخمسينات

2023/08/21 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن موجة حارة متوقعة تستمر ليومين، مركزها العراق، ويمتد تأثيرها لـ 6 دول مجاورة ومحيطة اخرى.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاعًا متوقعًا بدرجات الحرارة، وموجة حارة قصيرة متوقعة تبدأ اعتبارا من الاربعاء وتستمر لنهاية نهاية الأسبوع الحالي وتنخفض بعدها قليلا".

وأوضح أن "الموجة ستكون في وسط وجنوب البلاد ويمتد تأثيرها الى مناطق واسعة من الكويت وشرق السعودية والبحرين وقطر وكذلك الإمارات وعمان"، مشيرا الى ان "درجات الحرارة المتوقعة نهارا تتراوح مابين 50-51 درجة مئوية في مدن الجنوب والفرات الاوسط"، فيما بين أنها "تتزامن مع هبوب رياح شمالية غربية جافة".



