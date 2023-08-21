الهيئة الوطنية للإستثمار تعلن تفاصيل المدن الجديدة في 5 محافظات

2023/08/21 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، تفاصيل المدن الجديدة في محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والانبار ونينوى.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، بدء أعمال لجان فتح العطاءات الخاصة بالمدن الجديدة في محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والانبار ونينوى"، مؤكدا أن "الهيئة حريصة على تطبيق منهاج الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم ورعاية القطاع الإستثماري وحل ازمة السكن في العراق".

واضاف، ان "مكية، اكد في إجتماع حضره وزير الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني ووزير البيئة نزار محمد آميدي وامين بغداد عمار موسى وعدد من اعضاء مجلس النواب ومحافظي محافظات المدن الجديدة، وعدد من رؤساء هيئات الإستثمار، إن الاعلان عن المدن في مرحلتها الأولى، والتي تميز التقديم عليها كونها تمثل موديلا استثماريا حديثا، إذ يقدم المستثمر اراض ووحدات سكنية مخدومة للدولة وتوزعها وفق اولويات ستضعها الحكومة لتشمل اصحاب الدخل المحدود وعوائل الشهداء وغيرهم من شرائح المجتمع العراقي"، لافتاً الى ان "الحكومة لديها خطوات جادة وملموسة في معالجة ازمة السكن بالعراق عبر سياسة بناء مدن وليست مجمعات سكنية خارج مراكز المدن الرئيسية، سواء في العاصمة بغداد والمحافظات وتكون متكاملة بالخدمات وفيها فعاليات اقتصادية حيوية".

واوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بحسب البيان، تفاصيل المدن الجديدة وكالآتي:

- المدن الجديدة هي الجواهري الجديدة في محافظة بغداد بواقع (7121) دونم وتضم وحدات سكنية ومناطق خضراء وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية ورياضية وخدمات عامة وبنى تحتية وطرق رئيسة وثانوية وغيرها من الاستعمالات ضمن التصميم الاساس للمدينة.

- مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء المقدسة بواقع (3000) دونم وتضم وحدات سكنية افقية ومناطق خضراء وغيرها من الاستعمالات في التصميم الاساس للمدنية.

- مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل بواقع (7000) دونم وتضم وحدات سكنية عمودية مباني عامة وخدمات تعليمية وصحية وثقافية وترفيهية وتجارية شوارع رئيسة وثانوية ومطاعم ومساحات خضراء، وخدمات بنى تحتية وغيرها من الاستعمالات في التصميم الاساس للمدينة.

- مدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الانبار بواقع (4085) دونم وتضم وحدات سكنية خدمات تعليمية وصحية وثقافية وترفيهية وسياحية وشوارع رئيسة ومناطق خضراء مفتوحة وغيرها من الاستعمالات في التصميم الاساس للمدينة.

- مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى بواقع (4700) دونم وتضم وحدات سكنية وخدمات صحية وتعليمية وثقافية وبنى تحتية ومباني عامة وغيرها.