2023/08/21 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق الحشد، اليوم الاثنين، أمام فريق الكويت الكويتي في ختام منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة اليد بنتيجة 43 مقابل 26.

وبالرغم من الخسارة فقد تأهل فريق الحشد الى الدور ربع النهائي من البطولة وسيلاقي فريق الزمالك المصري بطل المجموعة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

وكان الشوط الأول من مباراة الحشد أمام فريق الكويت الكويتي التي أقيمت في صالة الأمير نايف قد شهدت تفوقاً واضحاً للفريق الكويتي، أبرز المرشحين لخطف اللقب والذي سبق له إحراز لقب بطل أندية آسيا وبطل أندية الخليج للموسم الحالي، حيث أنهى الشوط لصالحه بنتيجة 26 مقابل 12 لفريق الحشد.

في الشوط الثاني أضاف الفريق الكويتي 26 نقطة جديدة، فيما سجل الحشد 14 نقطة جديدة، ورغم سعي الفريق العراقي لتقليص الفارق والعودة إلى المباراة، لكن قوة الفريق الكويتي وخبرة لاعبيه وجهوزيته للبطولة صعبت من مهمة لاعبي الحشد.

وحقق فريق نادي الحشد الشعبي العراقي، فوزاً هو الأول له، يوم أمس الاحد على نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة 40 مقابل 31 ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لكرة اليد المقامة في السعودية.