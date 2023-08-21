وزير النفط يصل الى انقرة في زيارة رسمية

2023/08/21 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء لشُؤُون الطاقة وزير النفط السيِّد حيان عبدالغني، اليوم الإثنين المُوافق 2023/8/21، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة تستغرق يومين؛ لإجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، علاوة على بحث ملف استئناف الصادرات النفطيَّة العراقيَّة عبر ميناء جيهان التركيّ، وسيلتقي الوزير عبدالغني وزير الطاقة والموارد الطبيعيَّة التركيّ السيِّد فاتح دونماز، وعدداً من المسؤولين الأتراك لتأكيد حرص العراق على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولاً إلى اتفاق حول استئناف عمليَّة تصدير النفط العراقيّ عبر شركة تسويق النفط "سومو" حصراً.

سفارة جمهوريَّة العراق / أنقرة